تیم فوتبال نوجوانان کشورمان برای برگزاری ۲ بازی دوستانه عازم قرقیزستان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال نوجوانان ایران برای برگزاری نخستین اردوی آمادهسازی بینالمللی خود پیش از حضور در گروه D مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا، راهی قرقیزستان شد.
شاگردان ارمغان احمدی ساعت ۱۵:۳۵ امروز تهران را به مقصد دبی ترک کردند تا از طریق این شهر، راهی بیشکک شوند.
تیم نوجوانان ۲۶ و ۲۸ مهر در ۲ بازی دوستانه به مصاف تیم زیر ۱۷ سال قرقیزستان میرود.
نوجوانان کشورمان، یک تا ۹ آذر در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا به میزبانی احمدآباد هند باید به ترتیب به مصاف چین تایپه، لبنان، فلسطین و هند بروند.