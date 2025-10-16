به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال نوجوانان ایران برای برگزاری نخستین اردوی آماده‌سازی بین‌المللی خود پیش از حضور در گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا، راهی قرقیزستان شد.

شاگردان ارمغان احمدی ساعت ۱۵:۳۵ امروز تهران را به مقصد دبی ترک کردند تا از طریق این شهر، راهی بیشکک شوند.

تیم نوجوانان ۲۶ و ۲۸ مهر در ۲ بازی دوستانه به مصاف تیم زیر ۱۷ سال قرقیزستان می‌رود.

نوجوانان کشورمان، یک تا ۹ آذر در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا به میزبانی احمدآباد هند باید به ترتیب به مصاف چین تایپه، لبنان، فلسطین و هند بروند.