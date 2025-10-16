پخش زنده
ثبت نام آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) ۱۴۰۵ از یکشنبه ۴ آبان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ثبت نام آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) ۱۴۰۵ از ۴ آبان آغاز میشود و داوطلبان تا ۱۰ آبان فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.
سنجش و پذیرش برای همه دورهها شامل: روزانه، نوبت دوم، پردیسهای خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی، روزانه - غیردولتی، غیردولتی، مشترک، دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس قانون فوق، آئین نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت.
شرایط و ضوابط در دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون ورودی دکتری نیمهمتمرکز ۱۴۰۵ اطلاعرسانی خواهد شد.
آزمون ورودی دکتری (Ph.D) ۱۴۰۵، دهم بهمن برگزار میشود.