به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ثبت نام آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) ۱۴۰۵ از ۴ آبان آغاز می‌شود و داوطلبان تا ۱۰ آبان فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

سنجش و پذیرش برای همه دوره‌ها شامل: روزانه، نوبت دوم، پردیس‌های خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی، روزانه - غیردولتی، غیردولتی، مشترک، دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس قانون فوق، آئین نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت.

شرایط و ضوابط در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دکتری نیمه‌متمرکز ۱۴۰۵ اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آزمون ورودی دکتری (Ph.D) ۱۴۰۵، دهم بهمن برگزار می‌شود.