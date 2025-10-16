به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیئت مدیره موسسه نهج‌البلاغه اصفهان در چهارمین کنگره بین المللی راه نجات، نهج البلاغه و حکمرانی علوی در اصفهان خطاب به رئیس جمهور گفت: اصفهان شهر پایتخت تمدن اسلامی وشهرشهیدان بابیش از ۲۳ هزار شهید، جانباز وآزاده وایثارگر و شهر فقه وفقاهت وعلم ودانش است و شهر آموزش نهج البلاغه وگسترش آن در سطح جهان است.

وی افزود: اصفهان شهر پیشکسوتان انقلاب است و با سابقه دیرینه گنجینه‌های پنهانی در گلستان شهدا وتخت فولاد و از بزرگان وشخصیت‌های بزرگ حوزوی آرام گرفته است.

رئیس هیئت مدیره موسسه نهج‌البلاغه اصفهان گفت: امیرالمومنین (ع) در نامه ۵۳ نهج البلاغه بی تردید سنگین بنای فرزانه‌ای و دانایی وفرهیختگی و فلسفه این فراز از سخن امام در حکمرانی علوی براین قاعده در حوزه سیاستگذاری بنا شده است.

حجت الاسلام سالک تاکید کرد: موسسه نهج البلاغه در اصفهان در سال ۱۳۳۳ با نام مبارک امیرالمومنین (ع) آغاز به کار کرد و حرکت خود را در مدار اصلی ترویج وتبلیغ نهج البلاغه امیرالمومنین وتولید دانش وعلم مبتنی بر آموزه‌های نهج البلاغه ادامه داد و هرکدام از محصول آن شیرین است وهر روز شاهد پیشرفت‌هایی در این مسیر هستیم.

وی گفت: از اقدامات مهم در اصفهان راه اندازی مرکز تحقیقات نهج البلاغه با استفاده از استادان حوزه و دانشگاه، راه اندازی ۴ کنگره بین المللی است.

حجت الاسلام سالک همچنین سخنرانی رئیس جمهور را در سازمان ملل برای ملت ایران باعث افتخار دانست و گفت: در این سخنرانی در راستای سخنان امام علی (ع) گام برداشتید و در سازمان ملل در مقابل چشمان جهانیان وسران کشور‌های مختلف با شجاعت مطلب را بیان کردید و از ملت مظلوم غزه و فشار‌های سنگین بر مردم فلسطین دفاع کردید و با نشان دادن عکس‌های کشتار وقیحانه اسرائیل و آمریکای جنایتکار در دفاع مقدس ۱۲ روزه جنایات دشمن را به جهان نشان دادید وجلسه را ترک کردید.

وی گفت: در مکتب امیرالمومنین (ع) درس فراگرفتید که قابل تشکر است.

حجت الاسلام سالک افزود: حضور رئیس جمهور در استان اصفهان ودر این کنگره طلیعه جدیدی در کشور خواهد بود که با تمسک به نهج البلاغه مطالبی را بیان می‌کنیم وتوقع حمایت داریم.

رئیس هیئت مدیره موسسه نهج‌البلاغه اصفهان گفت: برگزاری این کنگره حرکت مردمی است که نیاز به حمایت دستگاه‌ها دارد و نگاه تمدنی به مسائل نهج البلاغه در سطح جهان و حکمرانی علوی چتری است بر سربشریت و ستون آن سیاستگذاری و قانون مداری است و ازجمله خدماتی که قابل توجه است در قالب حکمرانی علوی است و در جهان براساس فرامین خدای متعال مبتنی بر توحید و عدالت پیش می‌رود.

حجت الاسلام سالک تاکید کرد: حکمرانی در عرصه‌های مختلف است درحوزه آب برای برون رفت از مواضع خشکسالی است که باتوجه به اینکه بخش‌هایی از جهان دچار خشکسالی است، اما اصفهان نیازمند توجه به این مسئله است و کشاورزان ما که کسب وکارشان از طریق کشاورزی بود ضربه سنگینی به آنان وارد شده است.

وی افزود: در حوزه حکمرانی فرهنگی ودینی باید به آن توجه شود که همان حکمرانی حیا وعفت است و مردم توقع دارند با پدیده فساد برخورد شود.