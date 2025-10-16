به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت ۱۵ مهرماه گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر و هفته گردشگری دومین جشنواره میراث کهن میراث ماندگار در روستای کهک دلیجان برگزار شد.

در این جشنواره روستا‌های بخش مرکزی دلیجان ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و هنری خود را به نمایش گذاشته شد

این جشنواره به میزبانی دهیاری روستای کهک و با مشارکت فعال دهیاری‌های بخش مرکزی دلیجان، هیئت‌های ورزشی، گروه‌های فرهنگی هنری و انجمن‌های مردم نهاد شهرستان دلیجان برگزار شد.

اجرای موسیقی سنتی و رقص محلی، مسابقات مختلف ورزشی و کوهپیمایی و طبیعت‌گردی از بخش‌های این جشنواره یک روزه بود.