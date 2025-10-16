دادستان کل کشور به خاطر کاهش حضور دولت و شرکت‌های دولتی در امور اقتصادی و پررنگ‌تر کردن نقش مردم، از رئیس جمهور تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، حجت‌الاسلام محمد کاظم موحدی آزاد در همایش مدیران سازمان تعزیرات حکومتی کشور در مشهد افزود: این نگاه رئیس جمهور موجب پررنگ شدن نقش مردم در اداره بخش‌های تولیدی و افزایش زمینه اعتمادسازی آنها می‌شود و امیدوارم این نگاه در میان استانداران کشور نیز تسری یابد.

دادستان کل کشور اظهار کرد: آسیب شناسی نکردن و جریمه‌های ناکافی در برخی جرایم، مانع اثر بخشی تلاش‌های تعزیرات حکومتی شده که باید در این خصوص نیز تصمیماتی گرفته شود.

موحدی آزاد تصریح کرد: توجه به جرایم سازمان یافته، قاچاق کالا و ارز و طولانی شدن فرایند رسیدگی به شکایات مردم، مهمترین چالش‌هایی است که تعزیرات حکومتی باید برای آنها برنامه ویژه‌ای داشته باشد.

وی ادامه داد: مقابله با تخلفات اقتصادی و کنترل بازار در شرایط خاص، مهمترین نقشی است که ضابطین قضایی می‌توانند در اجرای وظایف خود ایفا کنند.

دادستان کل کشور حمایت‌های حقوقی و قضایی از کسب و کار‌های پایدار را از وظایف خود برشمرد و گفت: در این مسیر همکاری با تعزیرات بسیار ضروری است؛ چرا معیشت و سفر مردم، خط قرمز هر دوی ما است.

موحدی آزاد افزود: کسب و کار خدماتی به خصوص بخش تعمیرات لوازم خانگی، بیشترین میزان نارضایتی را به خود اختصاص داده، همچنین صنف نانوایان نیز دارای شکایات فراوانی است که تعزیرات باید توجه ویژه‌ای به آنها داشته باشد.

وی با بیان اینکه اخذ تصمیم‌های کلان در عمر کوتاه دولت‌ها سخت است و موجب ایجاد تنش‌هایی در بازار می‌شود، اضافه کرد: ریل‌گذاری اصلی در بخش کنترل بازار بر عهده مجلس شورای اسلامی است و مجلس باید سیاست‌ها را پایه گذاری کند نه آن که همه وظایف کنترلی را بر عهده دولت بیاندازد.

همایش مدیران سازمان تعزیرات حکومتی از دیروز ۲۳ مهر ماه در مشهد آغاز شد و با برگزاری جلسات مختلف تا عصر امروز ادامه دارد.