معاون وزیر نفت اعلام کرد: متخصصان و شرکت‌های ایرانی در بسیاری از حوزه‌ها توانمندی‌هایی دارند که قابل انتقال به طرف روسی است و در مقابل شرکت‌های ایرانی نیز از فناوری‌های روسی در زمینه‌های مورد نیاز بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ امید شاکری امروز در حاشیه هشتمین مجمع بین‌المللی هفته انرژی روسیه در مسکو گفت: افزون بر شرکت در برنامه‌های این رویداد، دیدار‌های دوجانبه‌ای با طرف روسی نیز داشته‌ایم و هدف ما ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه است.

وی که به نمایندگی از وزارت نفت به‌عنوان رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه به مسکو سفر کرده است، گفت: اکنون همکاری‌هایی بین شرکت‌های ایرانی و روسی در حال انجام است؛ هم ما و هم طرف روسی فکر می‌کنیم که سطح همکاری‌ها را می‌توانیم افزایش دهیم.

بررسی توسعه همکاری‌های نفتی

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با اشاره به دیدار خود با معاون وزیر انرژی روسیه و رئیس طرف روسی در کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور گفت: در این دیدار درباره راهکار‌های توسعه همکاری‌ها بحث و تبادل نظر شد و دو طرف تمایل دارند این هدف محقق شود، به‌ویژه که تحریم‌های کشور‌های غربی علیه ایران و روسیه موجب نزدیکی بیشتر دو کشور شده است.

شاکری افزود: اراده مقام‌های دو کشور این است که ما بیشتر بتوانیم به هم کمک کنیم و همکاری‌هایمان نتایج مشخصی داشته باشد، از جمله اینکه این همکاری‌ها به رشد و توسعه در صنعت نفت کمک می‌کند.

وی با یادآوری اینکه ایران و روسیه قرارداد‌های خوبی برای توسعه میدان‌های نفتی امضا کرده‌اند که اقدام‌های اجرایی آنها به‌خوبی در حال انجام است، افزود: در دیدار با طرف روسی همچنین درباره برخی قرارداد‌هایی که ممکن است در اجرا با چالش مواجه شوند و پیشنهاد‌های مربوط به امضای قرارداد‌های جدید گفت‌و‌گو شد.

آمادگی برای تبادل فناوری

معاون وزیر نفت با بیان اینکه انتظار می‌رود همکاری‌های دو کشور افزون بر افزایش تولید نفت و گاز ایران، به انتقال فناوری بین دو طرف نیز منجر شود، تصریح کرد: متخصصان و شرکت‌های ایرانی در بسیاری از حوزه‌ها توانمندی‌هایی دارند که قابل انتقال به طرف روسی است و در مقابل شرکت‌های ایرانی نیز از فناوری‌های روسی در زمینه‌های مورد نیاز بهره‌مند می‌شوند.

هشتمین مجمع بین‌المللی هفته انرژی روسیه چهارشنبه (۲۳ مهر) با حضور نمایندگان حدود یکصد کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در مسکو آغاز به کار کرد و به مدت سه روز ادامه دارد.