به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تربت جام گفت: نمایشگاه بزرگ کتاب در محل مجموعه فرهنگی تاریخی رباط جام با حضور فرماندار شهرستان، تعدادی از رؤسای ادارات و علاقهمندان با پویش کتاب و کتاب خوانی گشایش یافت.
فرامرز صابرمقدم افزود : این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی، حمایت از ناشران و فراهمسازی دسترسی آسان مردم به آثار مکتوب با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برگزار شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تربت جام گفت: چیدمان فضای نمایشگاه با حدود ۱۲۰۰ عنوان کتاب با هدف دسترسی آسان به کتابها و جذابیت بصری طراحی شده و برای گروه های سنی مختلف مناسب است.
وی افزود : گروه بندی های موضوعی شامل حوزههای علوم مختلف، رمانهای مشهور دنیا، کتب تاریخی، هنر، روانشناسی، ادبیات، مذهبی، پزشکی و سلامت، آشنایی با جهان، کودک و نوجوان، علوم اجتماعی و... است.
صابرمقدم گفت : این نمایشگاه تا ۲۰ آبان ماه هر روز از ساعت ۹ صبح تا۱۳:۳۰ و در بعدازظهر از ساعت ۱۶ تا ۲۱ با تخفیفهای ویژه پذیرای شهروندان و علاقهمندان به حوزه کتاب است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تربت جام گفت: فضای تاریخی رباط جام، با پیشینهای متعلق به عصر تیموریان، جلوهای خاص به این رویداد فرهنگی بخشیده و حضور خانوادهها، دانشآموزان و گردشگران در این مکان تاریخی، فضایی متفاوت به نمایشگاه داده است.
مجموعه تاریخی رباط جام یکی از کاروانسراهای تاریخی کشور محسوب میشود که در خردادماه سال ۱۳۷۷ شمسی با شماره ۲۰۱۷ در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسید.