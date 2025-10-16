



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، انجمن متخصصین زنان و زایمان استان فارس همایش چاقی و سلامت زنان را برگزار کرد .

رئیس انجمن متخصصان زنان و زایمان فارس گفت : طبق گفته محققان و متخصصان میزان آمار چاقی در ایران حدود ۱۱ درصد و افزایش وزن حدود ۲۰ درصد است که این عارضه در بین زنان رایج‌تر است و آنها را در معرض بیماری‌های جسمی، روحی و روانی قرار می‌دهد .

دکتر دهقانی گفت: چاقی در بین زنان علاوه بر اینکه زمینه ساز بیماری‌های مفاصل، دیابت چربی خون، مشکلات قلبی عروقی و کلیوی می‌شود، زنان را با مشکلات ناباروری و بارداری پرخطر و عوارض بسیار در دوران یائسگی رو‌به‌رو می‌کند .

رئیس انجمن متخصصان زنان و زایمان استان فارس در ادامه گفت : همایش چاقی و سلامت زنان برگزار شده تا متخصصان و پزشکان با ارائه راهکار‌هایی نظیر تغییر سبک زندگی، توصیه تغذیه سالم و انجام ورزش‌های مناسب از چاقی و اضافه وزن در کودکان پیشگیری ودر کاهش وزن هم به کمک بزرگسالان بیایند .



