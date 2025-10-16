پخش زنده
امروز: -
وزیر میراثفرهنگی در پایان سفر دو روزه اش به کردستان پارک ۳۲ هکتاری نیشتمان در مسیر گردشگری قشلاق – گریزه را افتتاح کرد، این پروژه بزرگ با هدف ارتقای سرانه فضای سبز، توسعه گردشگری، ایجاد فرصتهای شغلی و بهبود زیستمحیطی طراحی و اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحیامیری در آیین افتتاح پارک ۳۲ هکتاری نیشتمان در مسیر گردشگری قشلاق – گریزه و در دومین روز سفر خود به استان کردستان، کردستان را مهد فرهنگ، ادب، شرافت و نجابت ایرانی دانست و تصریح کرد: کرد یعنی فرهنگ، کرد یعنی شرافت، کرد یعنی نجابت و کرد یعنی فضیلت. کردستان سرزمین نجباست و ریشههای تاریخی، ادبی و هنری این دیار در تار و پود فرهنگ ایرانی جاری است.
وزیر میراثفرهنگی با قدردانی از اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر سنندج در نامگذاری پارک نیشتمان، افزود: انتخاب این نام برای مجموعهای گردشگری با این ابعاد، اقدامی شایسته و هوشمندانه است که پیوندی میان هویت فرهنگی مردم کردستان و توسعه شهری برقرار میکند.
وی با اشاره به فعالیتهای گسترده دولت در عرصههای مختلف امنیتی، معیشتی، اقتصادی و دیپلماسی، خاطرنشان کرد: دولت در چند جبهه بهصورت همزمان در حال فعالیت است؛ از تقویت نیروهای مسلح که حافظ امنیت کشورند، تا حمایت از معیشت مردم و توسعه زیرساختهای راه، جاده و ریل. دو استراتژی بنیادین دنبال میشود: نخست، مقاومت برای اثبات تسلیمناپذیری ملت ایران در کنار تمامی اقوام شریف آن ـ کرد، بلوچ، آذری، ترکمن، عرب و فارس ـ و دوم، دیپلماسی برای صیانت از منافع ملی در عرصه بینالمللی.
وزیر میراثفرهنگی نشاط اجتماعی را ضرورتی بنیادین برای پایداری جامعه دانست و گفت: مردم ایران و کردستان بیش از هر زمان دیگر به نشاط و امید نیاز دارند. ناامیدی، عاملی خطرناک برای جامعه است. احداث پارک نیشتمان صرفاً ایجاد فضایی سبز نیست، بلکه بستری برای گفتوگو، همدلی و نشاط جمعی است. این پارک، نماد نشاط و امید است.
صالحیامیری با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر گردشگری، فرهنگی و طبیعی استان کردستان افزود: کردستان زیبا همچون خورشیدی است که هم نور میبخشد و هم حرارت. لازم است ایرانیان از سراسر کشور به این دیار سفر کنند تا از نزدیک با جاذبههای فرهنگی، هنری و تاریخی آن آشنا شوند. شعار ما در کردستان این است: هر روستا، یک بومگردی، تا از این رهگذر، گردشگران داخلی و خارجی با روح غنی و اصیل این سرزمین آشنا گردند.
وی با قدردانی از استاندار کردستان، نمایندگان مجلس، مدیران استانی و فعالان عرصه گردشگری تصریح کرد: به نمایندگی از رئیسجمهور و دولت، از همه دلسوزان و خدمتگزاران مردم کردستان قدردانی میکنم. باور ما این است که توسعه کردستان، توسعه ایران است و آبادانی هر روستای این استان، گامی در مسیر پیشرفت و شکوفایی ملی به شمار میرود