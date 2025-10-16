پخش زنده
فعالان حامی فلسطین در کرواسی موسوم به «ابتکار برای فلسطین آزاد» با انتشار فراخوانی از شهروندان زاگرب، پایتخت کرواسی خواستهاند تا روز شنبه ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر)، در حمایت از مردم فلسطین، در میدان بان یلاچیچ این شهر تجمع کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ هدف از این تجمع که با شعار «هرکه را خواب است، بیدار کنید»، ابراز حمایت از مردم فلسطین و هشدار نسبت به ادامه حملات رژیم صهیونیستی علیرغم آتشبس رسمی در نوار غزه اعلام شده است.
«ابتکار برای فلسطین آزاد» در فراخوان خود تاکید کرده است که ارسال کمکهای بشردوستانه همچنان محدود است و رژیم صهیونیستی به توافق آتشبس پایبند نیست.
در ادامه این فراخوان آمده است: برای جلوگیری از ادامه حملات و خشونت، باید به همبستگی و فشار بر نهادهایی که همچنان از دولت بنیامین نتانیاهو و جنایات جنگی او حمایت میکنند، ادامه دهیم.
قرار است در مراسم روز شنبه مورانا میلیانوویچ، از اعضای کشتی شیرین که به عنوان بخشی از ناوگان جهانی صمود به سوی غزه حرکت کرده بود، سخنرانی کند.
این گروه اعلام کرده است که تجمع بعدی آنها در روز ۲۵ اکتبر در شهر بندری ریهکا با عنوان «از ریهکا، برای فلسطین آزاد» اعلام شده است.