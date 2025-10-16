معاون رییس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: کمبود نیرو در بخشداری‌ها و حتی دستگاه‌های تابعه استانی به شکل ملموس وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، علاالدین رفیع زاده روز پنجشنبه در شورای اداری خراسان رضوی با طرح این پرسش که در این شرایط چرا باید نیرو‌ها را در ستاد‌ها جمع کنیم و در شهرستان‌ها، کمبود نیرو داشته باشیم، افزود: در ستاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی در مراکز استان‌ها نه تنها کمبود نیرو نداریم که شاید نیروی مازاد هم وجود داشته باشد؛ اما در شهرستان‌ها با کمبود نیرو مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه استراتژی دولت چهاردهم کوچک سازی ستاد دولت و توجه به دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در شهرستان‌ها است، الکید کرد: یکی از اولویت‌ها توجه ویژه به مجتمع‌های اداری در شهرستان‌های با جمعیت زیر ۷۰ هزار نفر است و ساخت مجتمع‌ها در این شهرستان‌ها مورد توجه است.

معاون رییس جمهور ادامه داد: نخستین مزیت مجتمع‌های اداری، راحتی ارایه خدمات به صورت متمرکز و آسان به مردم شهرستان است و از طرفی هزینه‌های متعدد برای نگهبانی و حمل و نقل و انرژی، مثلا برای ۲۰ اداره در یک ساختمان تجمیع و صرفه جویی می‌شود.

رفیع زاده به ایده پرداخت حقوق بر اساس عملکرد کارمندان نیز اشاره کرد و افزود: برخی نگرانند که با اجرایی شدن این آیین نامه، حقوق کارمندان کاهش یابد که این مساله صحیح نیست، بلکه حقوق و پاداش‌ها براساس عملکرد و میزان ارایه واقعی خدمات به مردم در ساختار اداری خواهد بود.

رییس سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد: یکی از مشکلات در تحقق دولت هوشمند فقدان شبکه اطلاعات و اتصال داده‌ها بین دستگاه‌های مختلف است و در صدد رفع این مشکل هستیم.

رفیع زاده در ادامه اظهار کرد: فلسفه اصلی برگزاری جشنواره شهید رجایی، خدمتگزار مردم بودن است و در حقیقت دستگاه‌هایی باید تجلیل شوند که در مسیر خدمتگزاری باشند.

وی ادامه داد: دستگاه‌هایی که در این جشنواره انتخاب می‌شوند به این معنی نیست که هیچ ضعفی ندارند و یا دستگاه‌هایی که برگزیده نشده‌اند، عملکرد و شاخص‌های مثبتی نداشته‌اند، بلکه این گزینش‌ها بر اساس شاخصه‌های مصوب در این سازمان صورت گرفته است.