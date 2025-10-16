به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرمهدی علوی درباره برگزاری شهرآورد پایتخت بین استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه پارس شیراز، اظهار داشت: با توجه به جلساتی که بین مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال با نمایندگان مجلس در چند روز اخیر برگزار شد و شرایط مثبت ورزشگاه پارس شیراز، هماهنگی‌های اولیه در این خصوص صورت گرفت.

وی افزود: بازی فجرسپاسی و استقلال که چهارم آبان در ورزشگاه پارس شیراز برگزار می‌شود، به‌عنوان مبدا اولیه برگزاری مطلوب دیدار حساس شهرآورد خواهد بود. یکی دو مورد در خصوص این ورزشگاه وجود دارد که حتما باید به سرانجام برسد. این مهم با تلاش‌هایی که در حال انجام است، حل می‌شود. در نهایت ورزشگاه پارس شیراز یکی از گزینه‌های اصلی میزبانی دیدار استقلال و پرسپولیس است.

سخنگوی فدراسیون فوتبال ادامه داد: طبق هماهنگی‌های که فدراسیون فوتبال انجام می‌دهد، به‌زودی نمایندگان کنفدراسیون آسیا بازدیدی از آن خواهند داشت تا ورزشگاه پارس شیراز را به‌عنوان ورزشگاه بین‌المللی معرفی کنیم.

علوی گفت: باشگاه پرسپولیس به عنوان میزبان شهرآورد باید در این زمینه به صورت ویژه ورود کرده و فعالیت داشته باشد.