استاندار کرمان به منظور معرفی روستای شفیع اباد شهداد در فهرست جهانی اثار یونسکو به دعوت سازمان جهانی گردشگری میراث، وارد چین شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،استاندار کرمان برای فرایند ثبت جهانی روستای شفیع اباد شهداد به دعوت سازمان جهانی گردشگری؛ امروز وارد چین شد.

دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان در شبکه اجتماعی نوشت:

به دعوت سازمان جهانی گردشگری و همراه با هیأتی از مسئولین وزارت میراث، وارد چین شدم تا به عنوان نماینده بزرگ‌ترین پهنه جغرافیایی ایران، شاهد یک اتفاق بزرگ و مبارک باشم؛

«لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» فردا و از این نقطه از کره خاکی آغاز خواهد شد به امید خدا.