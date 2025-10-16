به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس جمهور در چهارمین کنگره بین اللملی راه نجات، نهج البلاغه و حکمرانی علوی در سالن اجلاس اصفهان گفت: دستورات قرآن و نهج البلاغه باید در اداره کشور معنا پیدا کند.

آقای مسعود پزشکیان ادامه داد: این دستورات برای پیاده کردن در زندگی امروز من و شماست، اگر ما عدالت را در زندگی پیاده می‌کردیم، امروز جایگاه دیگری داشتیم، مفاهیم قرآنی باید در مدیریت و اداره کشور معنا پیدا کنند، باید قابل‌سنجش و اجرا باشند.

وی گفت: اگر ما می‌گوییم دین ما برتر است، باید در زندگی هم برتری‌اش را ببینیم و اثبات کنیم، نمی‌شود کسی که به دین‌باور دارد، در ضعف و ذلت باشد، ما همیشه از روحانیون می‌خواستیم قرآن را برایمان معنا کنند، صرف روخوانی فایده‌ای ندارد، کتاب خدا صرفا برای خواندن نیست بلکه برای اجرا در زندگی است.

رئيس دولت چهاردهم با اشاره به دوران تحصیل خود در مدارس و دانشگاه‌ها گفت: زمانی که در دوران مدرسه و دانشگاه بودیم، با گروه‌های مختلف ایدئولوژیک و فلسفی مواجه می‌شدیم که برخی از آنها دین را افیون توده‌ها می‌دانستند، اما ما باید پاسخ‌گوی این دیدگاه‌ها می‌بودیم و ثابت می‌کردیم که دین یک مسیر ترقی و رشد است.

وی افزود: دین به‌عنوان یک عامل رشد، نه تنها در زندگی شخصی بلکه در عرصه‌های اجتماعی و حکومتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

آقای پزشکیان همچنین به‌طور خاص به مفاهیم حکمرانی علوی اشاره کرد و افزود: در حکمرانی علوی، مفاهیم عدالت و رعایت حقوق مردم در بالاترین اولویت قرار دارد در هر جنبه از زندگی اجتماعی، از جمله سیاست و مدیریت، باید بر اساس عدالت عمل کنیم.

وی افزود: این مفاهیم باید در سیستم‌های اجرایی و مدیریتی به‌طور مؤثر پیاده‌سازی شوند تا حکمرانی ما به حکمرانی موفقی تبدیل شود، که نه تنها در سطح داخلی بلکه در سطح بین‌المللی نیز اعتبار خواهد داشت.

آقای مسعود پزشکیان تاکید کرد:حکومت بر اساس عدالت، پاسخگویی و عمل به آموزه‌های دینی باشد و اینکه اجرای دستورات دینی تنها برای خواندن و ثواب گرفتن نیست، بلکه باید به عنوان راهنمایی عملی برای زندگی و حکمرانی مورد استفاده قرار گیرد.

رئيس جمهور به لزوم نظارت، ارزیابی و پاسخگویی در دستگاه‌های حکومتی اشاره کرد و افزود: ما باید مسئولیت‌پذیر باشیم حکومتی که اختیارات خود را درست اعمال نمی‌کند، باید پاسخگو باشد، اگر در اجرای عدالت و قوانین دینی کوتاهی کنیم، در حقیقت دستورات کتاب خدا را نادیده گرفته‌ایم.

وی همچنین با اشاره به مفهوم تقوا در اسلام گفت: تقوا یعنی حرکت بدون خطا، بی‌عیب و نقص در پزشکی، تقوا به این معناست که پزشک باید بیمارش را بدون عارضه و سالم درمان کند، در مدیریت و حکمرانی نیز تقوا یعنی انجام وظایف بدون اشتباه و نقص، برای رفاه مردم و تحقق عدالت اجتماعی است.

آقای پزشکیان به موانع پیشرفت کشور نیز اشاره کرد و ادامه داد: تمام دعوا‌های ما در سیاست و جامعه به دلیل عدم شناخت است وقتی انسان در برابر حقیقت و حرف درست می‌ایستد، در حقیقت ظلم می‌کند، هیچ ظلمی بالاتر از این نیست که انسان در برابر حقیقت و راه درست مقاومت کند.

وی افزود: ما باید در مدیریت و حکمرانی، راه‌حل‌هایی را پیدا کنیم که از مشکلات عبور کنیم، که این نیاز به تلاش، جهاد و همت دارد، اگر بخواهیم جامعه‌ای سالم و پیشرفته داشته باشیم، باید تلاش کنیم که تمام مشکلات را با عقلانیت و خرد جمعی حل کنیم.

آقای پزشکیان به عمل صالح به عنوان معیار اصلی موفقیت در حکمرانی اشاره کرد و افزود: در نهایت، حکمرانی موفق در گرو عمل صالح است عمل صالح به این معناست که در عمل نشان دهیم که به مردم خدمت می‌کنیم و رفاه آنها را در اولویت قرار داده‌ایم مردم باید احساس کنند که دولت به آنها توجه دارد و در راستای تحقق عدالت و رفاه آنها عمل می‌کند.

رئیس جمهور گفت: اگر مفاهیم نهج‌البلاغه در اداره جامعه به کار بسته شود، پیشرفته‌ترین نظریات مدیریتی جهان را در خود دارد.

وی با اشاره به خطبه ۱۸ حضرت علی (ع) گفت: اختلاف قضات با وجود کتاب واحد و پیامبر واحد نشانه دوری از معیار‌های دقیق و عصیان در برابر دستور خداست.

رئیس‌جمهور با اشاره به بحران‌های اخلاقی و مدیریتی در جامعه افزود: اسلام برای اجراست نه قرائت و هیچ آزاده‌ای در دنیا در برابر صداقت و عدالت سر خم نمی‌کند حتی اگر با او دشمن باشد.

مسعود پزشکیان افزود: در دنیا با انصاف و مراعات با دوست ودشمن رفتار کنید همان صحبت‌هایی که در سازمان ملل به آن پرداختیم این‌ها مسائلی نیست که انسان آزاده وآگاه در مقابلش بایستد و نپذیرد.

وی مهمترین پیام نهج البلاغه را ایجاد انسجام و وحدت مسلمین دانست و گفت: دشمن به دنبال تفرقه افکنی در جامعه است.