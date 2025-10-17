پخش زنده
تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز جمعه بیست و پنجم مهر ۱۴۰۴، بیست و چهارم ربیع الثانی ۱۴۴۷ و هفدهم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۲ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۴۵ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۸ و 1 دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۳ دقیقه است.
اذان صبح فردا شنبه بیست و ششم مهر ساعت ۵ و ۲ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۲۰ دقیقه ثبت شده است.