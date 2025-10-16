به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز خلیج فارس؛ سردار علی اکبر جاویدان افزود: از این باند، پرونده کلاهبرداری فروش اسناد جعلی کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: تاکنون بیش از ۵۰ شاکی در این پرونده‌ها شناسایی شده‌اند.

بیشتر بخوانید؛ اختلاف ملکی منجر به برادرکشی در بندرعباس شد

سردار جاویدان افزود: پس از تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است و شناسایی و برخورد با اعضای دیگر این باند در دستور کار ماموران قرار دارد.