برنامه ترکیبی «انتظار» صدا وسیمای آذربایجان غربی به موضوع آمادگی فردی و اجتماعی برای ظهور می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ برنامه ترکیبی «انتظار» همچون هفته‌های گذشته که انتظار را از دریچه جدیدی مورد کنکاش قرار می‌دهد، این هفته به موضوع آمادگی فردی و اجتماعی برای ظهور می‌پردازد.

برنامه انتظار در آخرین جمعه مهر ۱۴۰۴ با بهره‌گیری از اساتید حوزه و دانشگاه از جمله حجت‌الاسلام محمدعاشوری، حجت‌الاسلام مهدی ستارزاده، زهرا ارومیان و حجت الاسلام توحید خالقی در چندین بخش در خصوص آمادگی‌های لازم برای ظهور امام زمان علیه السلام، شرایط و اوضاع حاکم بر زمان، نقش عملی مردم در ظهور و ایجاد آمادگی برای یاری امام زمان عج الله با مخاطبان خود به گفت‌و‌گو می‌نشیند.

امین جوانمرد از شاعران جوان استان در بخش نیسگیل با محتوای ظهور عج الله شعرخوانی کرده و در بخش دنیا دعاسی نیز حجت‌الاسلام بهنام دلریش به اهمیت دعا و آثار آن در آمادگی فردی و اجتماعی برای ظهور می‌پردازد.

برنامه انتظار به تهیه‌کنندگی و کارگردانی داود سلیمان‌پور و اجرای سعید عنانی، جمعه‌ها ساعت ۱۷:۳۰ به مدت ۲۵ دقیقه از صداوسیمای آذربایجان غربی پخش می‌شود.