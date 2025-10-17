سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان، توقف عملیات ساخت و ساز در محوطه خانه تاریخی قدیری رشت را خواستار و این عملیات متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ یوسف سلمان خواه گفت: پس اطلاع از اجرای عملیات ساخت و ساز یک ساختمان ۳ طبقه در محدوده خانه تاریخی قدیری و درخواست توقف فوری عملیات ساخت و ساز این ساختمان از شهرداری منطقه یک رشت ، این عملیات متوقف شد.

وی با تأکید بر اینکه خانه تاریخی قدیری رشت با قدمتی بیش از یک قرن، در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، افزود: هر گونه فعالیت عمرانی و ساخت و ساز در این محوطه و حریم آن، باید با بررسی‌های کارشناسی و فنی انجام شود.

خانه تاریخی قدیری رشت، واقع در ضلع شرقی سبزه میدان شهر رشت که قدمت آن به دوره قاجار می‌رسد، از جمله بنا‌های با ارزش شهر رشت است که ثبت ملی آن، ضرورت صیانت و حفاظت از این اثر تاریخی را دوچندان می‌کند.