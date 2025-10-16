امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۰۷/۲۴

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۴- ۱۷:۳۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
نقش برجسته والرین، سندی از اقتدار ایرانیان
نقش برجسته والرین، سندی از اقتدار ایرانیان
۱۴۰۴-۰۷-۲۱
فیلتر‌های خودرو با نشان اصلی، اما تقلبی
فیلتر‌های خودرو با نشان اصلی، اما تقلبی
۱۴۰۴-۰۷-۲۱
تخریب عمدی جنگل‌های زاگرس با اهداف سودجویانه
تخریب عمدی جنگل‌های زاگرس با اهداف سودجویانه
۱۴۰۴-۰۷-۲۱
چهاردهمین دوره شفافیت اطلاعات تسهیلات کلان
چهاردهمین دوره شفافیت اطلاعات تسهیلات کلان
۱۴۰۴-۰۷-۲۱
خبرهای مرتبط

بارش‌های پاییزی گیلان از عصر امروز آغاز می‌شود

پایداری نسبی جو حداقل تا ۵ روز آتی

کاهش تدریجی دما در قم

برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوا ، بارش باران
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 