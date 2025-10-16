پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در دومین روز سفر خود به استان کردستان از چندین بنای تاریخی و پروژه گردشگری در دست احداث در شهر سنندج بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، صالحیامیری که از روز گذشته در کردستان حضور دارد، صبح امروز با حضور در عمارت تاریخی مشیر دیوان در محله قدیمی سرتپوله سنندج، از نزدیک در جریان روند مرمت و وضعیت این بنای شاخص قرار گرفت.
این عمارت با وسعتی بیش از سه هزار و ۶۵۰ متر مربع از نمونههای ارزشمند معماری سنتی کردستان به شمار میرود.
وزیر میراثفرهنگی در حاشیه این بازدید از تدوین سند توسعه دهساله کردستان بهعنوان نقشه راهی برای رشد همهجانبه استان خبر داد و گفت: در این سند، برنامههای توسعه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایعدستی استان به صورت منسجم دیده شده است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای تاریخی کردستان، از برنامهریزی برای تبدیل مجموعه تاریخی خسروآباد سنندج به کاخموزه فاخر خبر داد.
صالحیامیری سپس با حضور در مسجد جامع سنندج از نزدیک در جریان وضعیت این بنای تاریخی مذهبی قرار گرفت و درباره برنامه وزارت میراثفرهنگی برای مرمت و حفاظت از آثار تاریخی استان توضیحاتی ارائه داد.
بازدید از خانه تاریخی آصف (خانه کرد)، پارک ۳۶ هکتاری در دست احداث پیرچنار در ناحیه منفصل حسنآباد سنندج و فاز دوم هتل ژین پالاس از دیگر برنامههای دومین روز سفر وزیر میراثفرهنگی به کردستان بود.
صالحیامیری همچنین از پروژه احداث هتل لاله سنندج بازدید کرد؛ پروژهای که تاکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و حدود دو هزار میلیارد تومان هزینه برای آن صرف شده است.
برای تکمیل این طرح، یک هزار میلیارد تومان دیگر نیاز است که وزیر وعده داد این اعتبار بهتدریج تخصیص یابد.
افتتاح پارک ۳۰ هکتاری نیشتمان سنندج نیز آخرین برنامه کاری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سفر دو روزهاش به استان کردستان بود.