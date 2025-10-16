با پایان یافتن عملیات خاکبرداری در بخش شرقی زیرگذر حکیم–تعاون، اجرای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع دیوار نمای این بخش آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با بیان اینکه طرح تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید حکیم (علامه جعفری) با بلوار تعاون، تمامی دسترسی‌های ناتمام این محدوده را تکمیل خواهد کرد، افزود: اجرای این طرح موجب کاهش ۳۵ کیلومتر پیمایش اضافی در شبکه ترافیکی منطقه می‌شود.

مهدی صداقتی در تشریح روند رفع موانع اجرایی طرح گفت: «دو لوله آب معارض به قطر 1۵۰ و ۳۵۰ میلی‌متر در بخش غربی طی نیمه مهرماه جابه‌جا شد و رفع دو لوله گاز به قطر ۱۲ و ۳۰ اینچ به همراه فیبر نوری نیز در برنامه کاری اوایل آبان‌ماه قرار دارد.»

صداقتی با اشاره به آغاز عملیات خاکبرداری بخش شرقی طرح از اوایل مرداد، از اتمام خاکبرداری این بخش با حجم ۳۵ هزار مترمکعب خبر داد و افزود: «اجرای دیوار نمایی زیرگذر از همین بخش آغاز شده است.»

وی ادامه داد: «پس از رفع معارضان باقیمانده، عملیات خاکبرداری بخش غربی زیرگذر آغاز خواهد شد.»

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران همچنین از آغاز عملیات اجرایی عرشه در بخش شرقی طرح تا پایان مهرماه خبر داد و گفت: پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون به ۵۷ درصد رسیده و بهره‌برداری از زیرگذر بزرگراه شهید حکیم (علامه جعفری) تا پایان سال جاری پیش‌بینی می‌شود.

گفتنی است طرح احداث تقاطع غیرهمسطح بزرگراه حکیم با بلوار تعاون در منطقه ۵ شهرداری تهران که شامل احداث زیرگذر در امتداد بزرگراه شهید حکیم، اجرای دو دوربرگردان همسطح، اجرای شش دسترسی جدید، احداث کندروی شمالی بزرگراه حکیم و اجرای شبکه جمع آوری آبهای سطحی است، از مهرماه سال 1402 آغاز شد.