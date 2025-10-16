به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همزمان با بازدید گروه معین از ناحیه سلماس، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه ضمن ابراز خرسندی از روند افزایش استفاده شهروندان عزیز از کارت سوخت شخصی گفت: از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه سالجاری بالغ بر ۶۵۰۰ فقره کارت هوشمند سوخت در سطح منطقه و شهر‌های شمال استان رمزگشایی شده است.

احمد مجرد گفت: با هدف بهینه سازی مصرف سوخت و مدیریت مطلوب سامانه هوشمند سوخت و افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی، تعداد مراجعه کنندگان جهت حذف و یا بازیابی رمز کارت هوشمند سوخت در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه اول سال ۶۶ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: مالکین محترم خودرو که رمز کارت سوخت خود را فراموش و یا اشتباه وارد نموده‌اند می‌توانند با در دست داشتن مدارک هویتی و مالکیتی از جمله سند سبز خودرو، کارت ملی، کارت سوخت، کارت خودرو و در صورت داشتن سند بنچاق با مراجعه به نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی شهرستان خود و ارائه مدارک خواسته شده نسبت به رمزگشایی کارت خود درخواست دهند.

این مقام مسئول با توجه به اهمیت نگهداری و مراقبت از کارت سوخت توسط مالکان خودرو خاطرنشان کرد: شهروندان باید در هنگام سوخت‌گیری به نکات ایمنی در خصوص مراقبت از کارت سوخت شخصی توجه کنند و از امانت دادن آن به دیگران خودداری نموده و همیشه مراقب تراشه کارت‌سوخت خود باشند و در صورت مشاهده هر گونه خراشیدگی یا دستکاری روی آن، از کارت استفاده نکرده و برای صدور المثنی از طریق مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ و یا سامانه fcs.niopdc.ir اقدام کنند.

وی تصریح کرد: رانندگان عزیز توجه داشته باشند در هنگام مراجعه به جایگاه‌های عرضه سوخت، کارت سوخت شخصی خود را حتماً همراه داشته باشند، لذا استفاده از کارت‌های سوخت جایگاه‌ها فقط برای مواقع اضطراری پیش‌بینی شده است به گونه‌ای که استفاده از کارت سوخت شخصی، موجب بهره‌مندی از سهمیه قانونی و تسریع در عملیات سوخت‌گیری می‌شود.