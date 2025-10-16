به گفته ی مدیر آموزش و پرورش رباط‌کریم، اقدام فرد خاطی در تنبیه یک دانش آموز در پرند، سبب لغو حکم مسئولیت وی و جلوگیری از حضورش در مدرسه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی انتشار تصاویری از تنبیه بدنی یک دانش آموز در پرند، مدیر آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم ضمن عذرخواهی از اهالی شهرستان رباط کریم و پرند گفت: اقدام معاون این مدرسه سبب لغو حکم معاونت وی و جلوگیری از حضورش در مدرسه شد.

بابک عسگری گفت: پس انتشار این تصویر بلافاصله کمیته فوریتی تشکیل شد و از مدیر مدرسه گزارشی خواستیم و پس از آن با لغو ابلاغیه معاونت این فرد از فعالیت وی در این مدرسه جلوگیری بعمل آمد.