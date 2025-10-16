در حالی که قزوین بر مبادلات گسترده بینالمللی به ویژه در حوزه قفقاز تمرکز دارد، شیراز با تمرکز بر مسیرهای جنوبی، صادرات به بازار خلیج فارس را تسهیل میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، با توجه به موقعیت استراتژیک ایران به عنوان شاهراه تجاری و پل ارتباطی شرق به غرب و شمال به جنوب، شهرهای قزوین و شیراز در مسیر تبدیل شدن به قطبهای اصلی اقتصادی و حمل و نقل کشور قرار گرفتهاند. کارشناسان معتقدند با تکمیل شبکه ریلی و توسعه زیرساختها، این دو شهر میتوانند نقش کلیدی در صادرات و ترانزیت بینالمللی ایفا کنند.