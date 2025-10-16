قزوین و شیراز، مکمل‌های راهبردی تجارت خارجی

در حالی که قزوین بر مبادلات گسترده بین‌المللی به ویژه در حوزه قفقاز تمرکز دارد، شیراز با تمرکز بر مسیر‌های جنوبی، صادرات به بازار خلیج فارس را تسهیل می‌کند.