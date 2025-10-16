پخش زنده
رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت شهادت مظلومانه «سرلشکر محمد عبدالکریم الغماری»، رئیس ستادکل نیروهای مسلح یمن گفت: ملت مقاوم یمن در خط مقدم دفاع از امت اسلامی و ملت مظلوم فلسطین در اوج شکوه و اقتدار قرار دارند
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، متن کامل پیام سرلشکر موسوی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت مظلومانه و پرافتخار فرمانده جهادی "سرلشکر محمد عبدالکریم الغماری"، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن، در پی حملات جنایتبار رژیم اهریمنی و نژادپرست صهیونیستی، موجب اندوه عمیق در جبهه مقاومت و ملتهای آزاده و حق طلب منطقه گردید.
این فرمانده رشید و مجاهد نستوه، با ایمان، اخلاص و شجاعت، در مسیر دفاع از عزت و استقلال ملت یمن و حمایت از آرمان مقدس فلسطین، نقشآفرینی راهبردی و مؤثری داشت. ایشان با هدایت نیروهای مسلح یمن، در برابر تجاوزات مستمر رژیم سفاک و کودک کش صهیونیستی و ائتلاف متجاوز، ایستادگی و فداکاریهای حماسی و ماندگاری در تاریخ یمن قهرمان ثبت کرد و با اقدامات عملی و راهبردی، در مجازات رژیم صهیونیستی بهواسطه جنایتآفرینی در غزه و حمله به کشور یمن، سهمی تعیینکننده و الهامبخش ایفا نمود.
ملت مقاوم یمن، با تقدیم شهدای گرانقدر و ایستادگی در برابر ظلم و اشغال صهیونی از جمله این فرمانده شهید، نشان دادهاند که در خط مقدم دفاع از امت اسلامی و ملت مظلوم فلسطین در اوج شکوه و اقتدار قرار دارند و خون پاک سرلشکر الغماری، سندی دیگر بر حقانیت این مسیر نورانی و تاریخ ساز است.
اینجانب ضمن تسلیت و همدردی با خانواده مکرم ایشان، فرماندهی نیروهای مسلح یمن، و ملت مقاوم و مظلوم یمن، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید عزیز، رحمت واسعه الهی، علو درجات و همنشینی با شهدای والا مقام مقاومت مسئلت مینمایم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
سرلشکر سید عبدالکریم موسوی