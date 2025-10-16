پخش زنده
امروز: -
مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد از افتتاح ۱۶ طرح ورزشی با اعتباری بالغ بر ۱۶۳ میلیارد تومان در هفته تربیت بدنی و ورزش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علیمحمد هاشمی از افتتاح ۱۶ طرح ورزشی با اعتباری بالغ بر ۱۶۳ میلیارد تومان در هفته تربیت بدنی و ورزش خبر داد و گفت: این طرحها با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی در نقاط مختلف استان یزد به بهرهبرداری میرسند.
هاشمی، افزود: در یکسال گذشته نیز ۶۴ طرح ورزشی با مجموع اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان در استان یزد به بهرهبرداری رسیده است.
وی با اشاره به وجود ۵۴ طرح نیمهتمام ورزشی در استان یزد، اظهار داشت: امروز با موافقت معاون عمرانی استاندار و در راستای اجرای طرح مولدسازی و تکمیل پروژههای ورزشی، بخشی از مجموعه سوارکاری صفاییه به فروش میرسد تا با ساخت مجموعهای جدید برای سوارکاران، زمینه تکمیل پیست دوچرخهسواری و ورزشگاه ۵۰ هزار نفری یزد نیز فراهم شود.
هاشمی همچنین از میزبانی یزد در رقابتهای شمشیربازی المپیاد استعدادهای برتر کشور خبر داد و گفت: این مسابقات از فردا تا چهارم آبانماه با حضور ۵۰۰ شمشیرباز دختر و پسر برگزار میشود و طبق اعلام وزارت ورزش و جوانان، مراسم اختتامیه بخش بانوان این المپیاد ۲۹ مهرماه در یزد برگزار خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد در ادامه با اشاره به وضعیت نگرانکننده کمتحرکی در بین مردم استان یزد گفت: براساس شاخصهای ملی، یزدیها کمتحرکترین مردم ایران هستند و در این راستا، با دستور استاندار کارگروهی ویژه برای بررسی و رفع این معضل تشکیل شده است.
وی افزود: لازم است فرهنگ ورزش در میان خانوادههای یزدی نهادینه شود و صنایع استان یزد نیز در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی خود برای ارتقای سلامت و نشاط عمومی نقش مؤثرتری ایفا کنند.
روز تربیت بدنی و ورزش ۲۶ مهرماه است.