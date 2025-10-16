جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به سابقه دشمنی آمریکا با ایران از ابتدای پیروزی انقلاب گفت: شیطان بزرگ به همراه صهیونیست‌ها، با همه امکانات سلاح و تکنولوژی به میدان آمدند؛ اما به برکت عمل به تکلیف، خداوند انقلاب اسلامی را پیروز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، یادواره شهدای وحدت و شانزدهمین سالگرد گرامیداشت شهادت سردار نورعلی شوشتری، سردار وحدت که به همراه جمعی از همرزمان و مردم محلی سیستان و بلوچستان در یک عملیات تروریستی به شهادت رسیدند. عصر پنجشنبه ۲۴ مهرماه با حضور جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در جوار مزار این شهید بزرگوار در بهشت رضا (ع) مشهد برگزار شد.

جانشین فرماندهی کل سپاه، در این اجلاسیه با تأکید بر وحدت، به تبیین ریشه‌های تداوم و پیروزی‌های چهل و هفت ساله انقلاب اسلامی پرداخت و تاکید کرد: تمامی دستاوردهای نظام، نه بر اساس توانمندی‌های مادی و دنیایی، بلکه بر اساس پایبندی به معادلات قرآنی و عمل به تکلیف بوده است.

سردار فدوی با اشاره به تاریخچه دشمنی‌ها با انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: از روز اول پیروزی انقلاب اسلامی، شیطان بزرگ آمریکا و تمامی خبیثانی که به دنبال او هستند، عزم خود را جزم کردند که انقلاب اسلامی نباشد. این دشمنی از سحر بیست و چهارم بهمن سال ۱۳۵۷ در کردستان و با حمله به پادگان مهاباد آغاز شد و تاکنون پایانی نداشته است.

وی با یادآوری اعترافات مکرر سران آمریکایی، به ویژه در دهه اخیر، خاطرنشان کرد: خودِ آن‌ها مکرراً اعتراف کرده‌اند که حتی نتوانسته‌اند یک پیروزی در برابر انقلاب اسلامی به دست آورند. این نتایج که کاملاً ۱۸۰ درجه برعکس محاسبات آن‌هاست، پاسخی در مباحث اعتقادی انقلاب ما دارد.

جانشین فرماندهی کل سپاه با مقایسه توانمندی‌های مادی دو جبهه حق و باطل، تأکید کرد: امکانات دنیایی و مادی ما هرگز قابل مقایسه با دشمن نبوده و نیست. اما نتایج کاملاً برعکس است. اینجاست که ما باید به سراغ آیاتی از قرآن برویم که می‌فرماید اگر بندگان من به تکالیفشان عمل کنند، من نتایج را برای شما مشخص می‌کنم.

سردار فدوی در ادامه، به جمله تاریخی امام خمینی (ره) اشاره کرد و فرمود: «ما مکلف به انجام تکلیف هستیم، مکلف به نتیجه نیستیم.» این فرمایش کوتاه، ترجمان بیش از ۵۰ آیه قرآن است. ما تنها باید مراقبت و مواظبت کنیم که به تکالیف خود عمل نماییم. این همان کاری است که شهدا انجام دادند.

وی در تعریف تقوا گفت: ذیل تقوا و متقین در ترجمه‌های فرآن می‌نویسند: «کسی که مراقب خودش است و به تکالیفش عمل می‌کند.» طبق قاعده «وَ مَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا»، اگر شما تقوا داشته باشید، بقیه‌اش مربوط به خداست و به بشر و بنده مربوط نیست. این قاعده از سال ۱۳۴۲ که نهضت اسلامی آغاز شد، بین ما و خداوند برقرار بوده است.

سردار فدوی، بصیرت ملت را عامل اصلی تداوم این مسیر دانست و افزود: خواص‌ترین افراد کل جامعه کشور، شهدای ما هستند؛ چراکه آن‌ها به بالاترین درجه یعنی «علاء علیین» رسیدند و به تکالیف خود عمل کردند.

او با تجلیل از ایثارگری‌های پاسداران، بیان کرد: در بین خیر عظیم شهدا، بیش از ۴۰ هزار پاسدار در لباس مقدس پاسداری به شهادت رسیده‌اند. این عزیزان با بصیرت کامل، پا به میدانی گذاشتند که می‌دانستند سخت‌ترین کار عالم است و برای انجام آن، پای جان در میان است. جان، عزیزترین متاعی است که وجود دارد و آن‌ها آگاهانه آن را در راه انجام تکلیف فدا کردند.

وی با اشاره به شهادت شهیدان شوشتری و محمدزاده در مناطق مرزی و شهید سلیمانی و یارانش در بغداد، این حوادث را یادآور روضه‌های حضرت علی اکبر (ع) دانست و گفت: در این مقاطع، ما به طور کامل و تمام کربلا را درک کردیم و متوجه شدیم چه بر دل حضرت اباعبدالله (ع) گذشته است.

جانشین فرماندهی کل سپاه هدف غایی انقلاب را باقی ماندن آخرین دین خدا تا رسیدن به دست آخرین ولی خدا، حضرت صاحب‌الزمان (عج) و سپردن پرچم به ایشان دانست و افزود: طلوع، پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی و همچنین شروع و توسعه جریان اربعین، مؤید این مطلب است؛ زیرا یکی از مقدمات مسلم ظهور، شناخت و دوست داشتن امام حسین (ع) برای همه مردم دنیاست.

وی با اشاره به دفاع مقدس دوازده روزه، اظهار داشت: در این جنگ، واسطه‌ای وجود نداشت و خود شیطان بزرگ به همراه خبیث‌ترین خبیثانش، یعنی صهیونیست‌ها، با تمام امکانات سلاح و تکنولوژی به میدان آمدند؛ اما به برکت عمل به تکلیف، خداوند انقلاب اسلامی را پیروز کرد.