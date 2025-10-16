پخش زنده
مستند داستانی «حسن شمر» که روایتی از زندگی و شخصیت هنرمند تعزیهخوان میبدی، حسن زارع دهآبادی است، در یزد رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این مستند به کارگردانی محمدحسین حاجی دهآبادی، به بررسی هشت دهه فعالیت هنری زارع دهآبادی در عرصه تعزیه میپردازد؛ هنرمندی که بیشترین نقشآفرینی خود را در قالب شخصیت «شمر» در مجالس تعزیه ایفا کرده و به یکی از چهرههای ماندگار این هنر آیینی در استان یزد بدل شده است.
کارگردان این اثر مستند-داستانی اعلام کرد که تولید این فیلم حاصل هشت ماه پژوهش، تصویربرداری و تدوین است و تلاش شده تا ضمن بازنمایی ابعاد مختلف زندگی شخصی و هنری این تعزیهخوان پیشکسوت، نقش او در حفظ و تداوم سنتهای نمایشی عاشورایی در منطقه میبد نیز به تصویر کشیده شود.