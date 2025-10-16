مدیرکل املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اجرای قانون ثبت رسمی اموال غیر منقول موجب تسهیل در وصول مطالبات و پیشگیری از جعل و فساد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عبدالحمید مرادی در همایش ملی «تحلیل و نقد قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول» در سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد اظهار کرد: قانون «الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» زمینه شفاف‌سازی در نقل‌وانتقال املاک را فراهم کرده و موجب کاهش تخلفات، جعل اسناد و فساد در فرآیند‌های معاملاتی می‌شود.

وی افزود: هدف اصلی این قانون سلب اعتبار اسناد عادی است که منشأ خیلی از معضلات، اختلافات و مشکلات و پیامد‌های حقوقی در کشور است.

مهدی جوهری، رئیس امور آموزشی قوه قضائیه هم گفت: این قانون، تحولی در نظام حقوقی و اقتصادی کشور ایجاد کرده و دستگاه‌های مرتبط در این قانون تعیین تکلیف شدند، تکالیفی که با هدف نظم بخشی به نقل و انتقال اموال غیرمنقول در نظر گرفته شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی لرستان هم گفت: از مجموع ۳۰۰ مقاله ارسالی از سراسر کشور ۵۰ مقاله برتر انتخاب شد که ۲۰ مقاله به صورت سخنرانی و ۳۰ مقاله دیگر در قالب پوستر ارائه شد.

محمدرضا جابرانصاری افزود: قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از قوانین بسیار مؤثر در کشور است که قرار است به مرحله اجرا برسد، بنابراین ضرورت دارد که به شکل عمیق و وسیع ابعاد مختلف و آثار آن بررسی شود.

بوالحسنی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری لرستان نیز در این همایش گفت: امیدواریم با توجه به مقالات ارائه شده، چالش‌ها و نواقص این قانون رفع شود و شاهد اجرای هر چه بهتر این قانون در لرستان و سراسر کشور باشیم.

سالانه بیش از ۵۰ درصد از دعاوی حقوقی کشور مربوط به معاملات غیر رسمی است.