به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ آیت الله عاملی گفت: اجرای طرح‌های عمرانی، گردشگری و اقتصادی در استان باید شتاب بیشتری بگیرد و حمایتِ دولت در این مسیر اهمیت زیادی دارد.

استاندار اردبیل هم در این جلسه از توسعه راه‌ها، تأمین آب آشامیدنیِ پایدار برای شهر‌ها و روستاها، اصلاح الگوی کشت و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی خبر داد.

پیش از این نشست، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل به همراه ائمه جمعه شهرستانها، از سدِ یامچی بازدید و بر مدیریتِ مصرفِ آب به ویژه در مرکزِ استان تاکید کردند.