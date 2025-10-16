پخش زنده
امروز: -
امام جمعه اردبیل در دیداری با استاندار تأکید کرد که برنامههای دولت برای توسعه استان قابل تقدیر است و باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ آیت الله عاملی گفت: اجرای طرحهای عمرانی، گردشگری و اقتصادی در استان باید شتاب بیشتری بگیرد و حمایتِ دولت در این مسیر اهمیت زیادی دارد.
استاندار اردبیل هم در این جلسه از توسعه راهها، تأمین آب آشامیدنیِ پایدار برای شهرها و روستاها، اصلاح الگوی کشت و حمایت از سرمایهگذاری در بخش کشاورزی خبر داد.
پیش از این نشست، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل به همراه ائمه جمعه شهرستانها، از سدِ یامچی بازدید و بر مدیریتِ مصرفِ آب به ویژه در مرکزِ استان تاکید کردند.