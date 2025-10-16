نخستین دیدار تدارکاتی ملی پوشان فوتسال بانوان کشورمان مقابل روسیه با تساوی به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتسال بانوان ایران و روسیه امروز برگزار شد که این دیدار با نتیجه ۲ بر ۲ به پایان رسید.

برای تیم ملی فوتسال بانوان ایران مارال ترکمان گلزنی کرد.

دومین دیدار دوستانه مقابل روسیه شنبه ۲۶ مهر از ساعت ۱۳:۰۰ به وقت محلی و ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

دیدار‌های دوستانه تیم ملی فوتسال بانوان به منظور کسب آمادگی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۵ فیلیپین برگزار می‌شود.