نخستین دیدار تدارکاتی ملی پوشان فوتسال بانوان کشورمان مقابل روسیه با تساوی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دیدار دوستانه تیمهای ملی فوتسال بانوان ایران و روسیه امروز برگزار شد که این دیدار با نتیجه ۲ بر ۲ به پایان رسید.
برای تیم ملی فوتسال بانوان ایران مارال ترکمان گلزنی کرد.
دومین دیدار دوستانه مقابل روسیه شنبه ۲۶ مهر از ساعت ۱۳:۰۰ به وقت محلی و ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.
دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتسال بانوان به منظور کسب آمادگی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۵ فیلیپین برگزار میشود.