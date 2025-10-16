پخش زنده
وزیر ارتباطات در نشست نظارتی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام با اشاره بر جایگاه راهبردی این منطقه گفت: «پیام» باید الگویی برای تکمیل زنجیره ایده تا تولید انبوه باشد و ظرفیتهای فناورانه آن به محصول نهایی و تولید صنعتی تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ستار هاشمی وزیر ارتباطات امروز (پنجشنبه، ۲۴ مرداد) در نشست «پنجشنبههای نظارتی» به منظور بررسی عملکرد منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام با اشاره به جایگاه راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پیام، گفت: پیام باید بهعنوان الگویی برای تحقق زنجیره کامل ایده تا تولید انبوه شناخته شود؛ زنجیرهای که در آن ایدههای فناورانه به محصول نهایی و سپس به تولید صنعتی تبدیل شوند.
وی افزود: زیرساختهای مناسبی در این منطقه شکل گرفته و فعالیت مجموعههای مختلف نویدبخش آیندهای پویا برای پیام است. اکنون زمان آن رسیده این دستاوردها در سایر مناطق کشور گسترش یابد.
پیوند پیام با اقتصاد دیجیتال
هاشمی با تأکید بر نقش منطقه پیام در گسترش اقتصاد دیجیتال اظهار داشت: جایگاه پیام در سیاستهای وزارت ارتباطات یک محور کلیدی است. این منطقه میتواند به بستری برای رویدادهای ماندگار و سرمایهگذاریهای مؤثر در حوزه اقتصاد دیجیتال تبدیل شود.
توجه به تصویر برند و محتوای رسانهای
وزیر ارتباطات همچنین بر اهمیت شکلدهی به تصویر برند پیام در سطح ملی و بینالمللی تأکید کرد و گفت: روایت صحیح از ظرفیتها و مزیتهای پیام، با تولید محتوای جذاب رسانهای ممکن میشود. این اقدام، علاوه بر جذب سرمایهگذاران و مخاطبان، به تقویت بازاریابی داخلی و خارجی منطقه نیز کمک خواهد کرد.
به گفته وی، توسعه برنامههای رسانهای خلاق و بهرهگیری از ابزارهای نوین ارتباطی، از مسیرهای مؤثر برای تثبیت جایگاه پیام در نقشه اقتصادی کشور است.
همکاری نزدیک با استانداری البرز و بهبود دسترسیها
هاشمی در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان البرز، بر تعامل فعال با استانداری و پیگیری طرحهای زیرساختی تأکید کرد و افزود: تسهیل مسیرهای دسترسی به منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام از اولویتهای مهم است. با تعیین تکلیف مسائل مرتبط با اراضی و سرمایهگذاری، میتوان در دولت چهاردهم گامهای اساسی در توسعه این منطقه برداشت.
او همچنین استفاده از انرژی خورشیدی را یکی از مأموریتهای اصلی منطقه دانست و افزود: با توجه به وسعت منطقه، ایجاد نیروگاههای خورشیدی میتواند بخش مهمی از نیاز انرژی ذینفعان را تأمین و به الگویی برای توسعه پایدار تبدیل شود.
رویکرد خلاق در معرفی ظرفیتهای پیام
هاشمی با اشاره به ظرفیت بالای رسانهای پیام گفت: این منطقه جذابیتهای فراوانی برای تولید محتوا دارد. اجرای طرحهای نوآورانه مانند پروازهای تاکسی هوایی برای چهرههای اثرگذار میتواند در معرفی گستردهتر پیام به افکار عمومی مؤثر باشد.
تمرکز بر رفع موانع و تحقق اهداف توسعهای
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات با تداوم نشستهای نظارتی، به دنبال شناسایی چالشها، رفع موانع و دستیابی به اهداف بلندمدت در منطقه پیام است. تحقق این اهداف نیازمند نگاه نوآورانه، همکاری بینبخشی و استمرار نظارت تخصصی است.
در آغاز این جلسه، محسن حسنلو، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام، گزارشی از پروژهها، اقدامات جاری و طرحهای توسعهای ارائه کرد. سپس معاونان و مدیران حاضر، برنامههای خود را در حوزههای تخصصی تشریح و پیشنهادهایی برای ارتقای عملکرد منطقه مطرح کردند.
نشستهای«پنجشنبههای نظارتی» بهصورت منظم و هفتگی برگزار میشود و طی آن، عملکرد بخشهای مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزیر و تیم کارشناسی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.