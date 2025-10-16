در نشستی با حضور استاندار یزد، راهکار‌های تقویت امکانات فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

تأکید استاندار یزد بر توسعه امکانات فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این نشست بر توسعه مجتمع‌های فرهنگی و رفاهی کارگران با هدف افزایش نشاط، شادابی محیط‌های کارگری و ارتقای سلامت جسم و روح کارگران تأکید شد.

همچنین مقرر شد با مشارکت صنایع بزرگ استان یزد، امکانات رفاهی، فرهنگی و ورزشی ویژه کارگران تقویت و گسترش یابد تا سطح خدمات‌دهی به این قشر پرتلاش و خانواده‌های آنان افزایش پیدا کند.

بر اساس اعلام اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یزد دارای ۱۱ مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگری است که هم‌اکنون در حال ارائه خدمات به جامعه کارگری استان یزد هستند.

با توجه به اینکه جمعیت تحت پوشش کارگری استان یزد شامل بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر (کارگران و خانواده‌هایشان) است، مسئولان استانی بر ضرورت توجه ویژه به تأمین فضا‌های رفاهی و فرهنگی برای این قشر تأثیرگذار در چرخه تولید تأکید کردند.