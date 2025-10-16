برگزاری جشنواره انتخاب قوچ برتر خراسان رضوی در نیشابور
دومین جشنواره انتخاب قوچ برتر خراسان رضوی در نیشابور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی
، مدیرکل امور عشایر خراسان رضوی گفت: این جشنواره یک روزه به میزبانی بازار دام شهرستان نیشابور و با هدف ایجاد انگیزه در بین دامداران و ایجاد فضای تبادل نظر و آموزش برای بهره وری بیشتر پروش قوچ، برگزار شد.
محمدحسین جعفری افزود: از جمله مهمترین مشخصههای قوچ برتر، پهنای سینه و ران، طول و عرض هیکل، اندازه گردن، وزن، رنگ، سلامت ژنتیک و اندامهای تولید مثل است.
وی ادامه داد: داوری این جشنواره به عهده کارشناسان مرکز تحقیقات خراسان رضوی بود که علاوه بر مطالب فوق، سلامت کامل قوچ از انواع بیماریهای دام را نیز بعنوان یکی از مهمترین فاکتورهای انتخاب قوچ برتر، لحاظ کردند.
این مسئول اضافه کرد: در این جشنواره حدود ۸۰ رأس قوچ از ۱۳ شهرستان خراسانهای رضوی و شمالی شرکت داده و در نهایت به ۹ پرورش دهنده برتر قوچ جوایزی اهدا شد.
برگزاری کلاسهای آموزشی، سخنرانی و انتقال تجربیات پرورش دهندههای برتر قوچ و اهدای جایزه همگانی (بن خرید خوراک دام) به تمام شرکت کنندگان، از دیگر برنامههای این جشنواره بود.
