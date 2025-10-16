اعضای کمیسیونِ عمرانِ مجلس به مدت دو روز در سرعین مستقر شدند تا در نشست‌های تخصصی با حضورِ نمایندگانِ وزارتِ راه و سازمانِ برنامه و بودجه، جزئیاتِ طرحِ اصلاحِ قانونِ نظام مهندسیِ ساختمان را، برای تصویب در صحنِ مجلس آماده کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ اعضای کمیسیونِ عمرانِ مجلس به مدت دو روز در سرعین مستقر شدند تا در نشست‌های تخصصی با حضورِ نمایندگانِ وزارتِ راه و سازمانِ برنامه و بودجه، جزئیاتِ طرحِ اصلاحِ قانونِ نظام مهندسیِ ساختمان را، برای تصویب در صحنِ مجلس آماده کنند.