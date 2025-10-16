پخش زنده
مسئول مرکز خدمات کشاورزی بخش بلبانآباد از آغاز برداشت سیبزمینی از مزارع شهرستان دهگلان خبر داد و گفت: در سال زراعی جاری چهار هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی آبی این شهرستان زیر کشت سیبزمینی رفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مکائیل خالدیان افزود: بر اساس برآوردهای انجامشده، پیشبینی میشود امسال بیش از ۱۷۲ هزار تن سیبزمینی در دهگلان برداشت و روانه بازار مصرف شود.
وی با اشاره به اینکه دهگلان از قطبهای اصلی تولید سیبزمینی در استان کردستان به شمار میرود، اظهار کرد: با وجود ظرفیت بالای تولید، نبود صنایع تبدیلی و فرآوری باعث شده کشاورزان از ارزش افزوده واقعی محصول خود بهرهمند نشوند.
خالدیان تأکید کرد: راهاندازی واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی میتواند ضمن کاهش ضایعات، به افزایش درآمد تولیدکنندگان و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه کمک کند.