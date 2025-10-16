پخش زنده
امروز: -
شرکت نستله که به علت حمایت فراوان از صهیونیسم، در فهرست تحریم هواداران فلسطین قرار دارد، به علت کاهش فروش، ۱۶ هزار نفر از کارکنانش را اخراج میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ بر اساس گزارشهای منتشر شده در انگلیس شرکت نستله اعلام کرد در دو سال آینده، ۱۶ هزار نفر از کارکنانش از جمله در کارخانههای تولید نسکافه و کیت کت را اخراج میکند.
به نوشته این روزنامه، بدین ترتیب، به منظور افزایش فروش و نیز کاهش هزینه ها، ۶ درصد از شمار کارکنان این شرکت کم میشود.
نستله، شرکتی چند ملیتی و از بزرگترین تولیدکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی در جهان است که دفتر مرکزی آن در سوییس قرار دارد. پیتر برابک رئیس شرکت نستله، در سال ۱۹۹۸ جایزهی جوبیلی را از دست بنیامین نتانیاهو در جشن پنجاهمین سالگرد تاسیس این رژیم گرفت.
جایزهی جوبیلی، جایزهای است که رژیم اشغالگر قدس به افراد یا شرکتهایی که به منظور توسعه اقتصادی این رژیم در خاک فلسطین اشغالی سرمایهگذاری میکنند، اهداء میکند. همچنین این شرکت در سال ۲۰۰۰ میلادی، میلیونها دلار برای توسعه مراکز تحقیقات در اسرائیل سرمایهگذاری و هزاران نفر را در مناطق مختلف اسرائیل استخدام کرد که اغلب فعالیتهای این شرکت در مناطق اشغال شده قرار دارد.
شرکت نستله مبلغ ۱۴.۶ میلیون دلار به صندوق غرامت هولوکاست واریز، برای شکستن محاصره رژیم صهیونیستی فعالیت و علاوه بر این، به شهرک نشینان اشغالگر یهودی، کمک کرده است.
حامیان فلسطین در انگلیس ماه هاست کارزار تحریم کالاهای کمک کننده به رژیم اسرائیل را به راه انداختهاند و با اطلاع رسانی برای افزایش آگاهی مردم نسبت به این شرکت و نیز با فعالیتهای مدنی تلاش میکنند جلوی فعالیت و فروش کالاهای این شرکت را بگیرند.
این موضوع سبب شده است به گفته صاحبان فروشگاهها فروش محصولات شرکت نستله به طور چشمیگری کاهش یابد.
نستله این شرکت حامی صهیونیسم در پی تحریم محصولاتش تلاش کرده است با تخفیف ویژه محصولات خود را عرضه کند تا انگیزه خرید را افزایش دهد، اما به گفته فروشندگان این ترفند نیز خیلی موثر واقع نشده است.