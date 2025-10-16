همراه با رویدادهای علمی، فرهنگی استان قزوین
از گرامیداشت حافظ تا بداهه نویسی ایران من ایران جان در بسته علمی_ فرهنگی این هفته مشاهده کنید.
در این مراسم همچنین از کتاب فرهنگ موسیقیایی - بلاغی حافظ رونمایی شد.
نمایش مستند همسایههای خوب، با حضور اهالی در مسجد امام حسن مجتبی محله بهار قزوین به نمایش درآمد.
در این مستند کارگردان تلاشهای آقای سهرابی امام جماعت مسجد محله را برای بهبود کیفیت زندگی و کاهش اسیبهای اجتماعی به تصویر کشیده.
ثبت نام در آزمون استخدامی قوه قضائیه از امروز آغاز شد.
متقاضیان تا سوم ابان برای نام نویس یفرصت دارند؛ و بداهه نویسی زنده "ایران من ایران جان" با حضور خوشنویسان تاکستانی با اشعار وسرودههای درباره ایران به اجر درآمد.