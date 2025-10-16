پخش زنده
امروز: -
بر اساس اعلام وزیر کشور: انتخابات تناسبی نخستینبار در انتخابات شوراهای اردیبهشت سال آینده و فقط در تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سردار مومنی گفت: در این روش، هر حزب یا جبهه دارای مجوز میتواند لیست بدهد و مردم با انتخاب کد لیست، به همه اعضای آن رأی میدهند.
آ️نطور که وزیر کشور گفته: این شیوه باعث افزایش فعالیت حزبی، مشارکت مردمی، کار گروهی و شنیده شدن صدای همه میشود.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز گفت: در انتخابات تناسبی که در شهر تهران برگزار می شود به احزاب برای ورود در انتخابات رسمیت داده می شود.