به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سردار مومنی گفت: در این روش، هر حزب یا جبهه دارای مجوز می‌تواند لیست بدهد و مردم با انتخاب کد لیست، به همه اعضای آن رأی می‌دهند.

آ️نطور که وزیر کشور گفته: این شیوه باعث افزایش فعالیت حزبی، مشارکت مردمی، کار گروهی و شنیده شدن صدای همه می‌شود.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز گفت: در انتخابات تناسبی که در شهر تهران برگزار می شود به احزاب برای ورود در انتخابات رسمیت داده می شود.