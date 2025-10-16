پخش زنده
امروز: -
شهردار حمیدیا از برپایی نمایشگاه غذاهای بومی و محلی در پارک ولیرشتی این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، سید محمدرضا اللهوردی از برپایی نمایشگاه غذاهای بومی و محلی در پارک ولیرشتی شهر حمیدیا خبر داد و گفت: این برنامه با هدف حمایت از غرفهداران، افراد نیازمند و ایجاد نشاط اجتماعی در میان شهروندان برگزار شده است.
اللهوردی با اشاره به استقبال خوب مردم از این رویداد، افزود: در این جشنواره حدود ۱۵ غرفه از محصولات و غذاهای محلی متنوع برپا شده و تلاش شده است تا ضمن معرفی فرهنگ غذایی منطقه، فرصت مناسبی برای عرضه تولیدات خانگی و کمک به معیشت خانوادهها فراهم شود.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم برگزاری برنامههای فرهنگی و اجتماعی از این دست، شاهد رونق فعالیتهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در سطح شهر حمیدیا باشیم.