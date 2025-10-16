به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زهرا نعمتی، سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی با کمان، در نشست تخصصی هم‌اندیشی «از ایثار تا افتخار؛ مسیر شکل‌گیری و شکوفایی جنبش پارالمپیک در جمهوری اسلامی ایران» با تأکید بر ارزش‌های اجتماعی جنبش پارالمپیک، گفت: این جنبش تنها یک رویداد ورزشی نیست، بلکه الگویی برای اراده، پشتکار و امید است. افتخاراتم تنها متعلق به من نیست بلکه متعلق به ورزش کشور و به ویژه ورزش بانوان است.

وی ضمن تبریک هفته ملی پارالمپیک به ورزشکاران و فعالان این حوزه، افزود: جنبش پارالمپیک اهداف اجتماعی و فرهنگی فراوانی دارد و این مسیر الهام‌بخش برای همه ورزشکاران است.

نعمتی گفت: همکاری علمی با پژوهشگاه و انجام سنجش‌های تخصصی برای ورزشکاران تیم ملی پاراتیراندازی با کمان، به ما کمک کرده است تا برنامه‌ریزی دقیق و علمی‌تری داشته باشیم. خوشبختانه این همکاری علمی ادامه خواهد داشت و مسیر رشد و ارتقای ورزشکاران را مستدام خواهد کرد.

سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی با کمان به تجربه شخصی خود پس از آسیب‌دیدگی نیز اشاره کرد و افزود: زمانی که در اثر سانحه، تکواندو را از دست دادم، فکر می‌کردم مسیر ورزشی‌ام به پایان رسیده است، اما با اراده و تمرین در رشته تیراندازی با کمان توانستم به مدال‌های طلای جهانی و پارالمپیک دست پیدا کنم. این تجربه نشان‌دهنده اهمیت اراده، پشتکار و حمایت خانواده در موفقیت ورزشکاران است.