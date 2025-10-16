خبرهای کوتاه گلستان پنج شنبه ۲۴ مهر
خبر هایی از فعالیت پایگاه های مقاومت بسیج تا پویش ملی اهدای خون ورزشکاران را در بسته خبر های کوتاه دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نمایشگاهی از فعالیت های پایگاه های مقاومت بسیج مسجد محور در مصلی امام جعفر صادق (ع) گنبدکاووس به نمایش در آمد.
همچنین نمایشگاه پایگاه های مقاومت بسیج اسوه در شهرستان آزادشهر گشایش یافت.
سرهنگ احمد کوهستانی فرمانده سپاه آزادشهر گفت: این نمایشگاه از امروز به مدت ۳ روز در مصلای نماز جمعه آزادشهر دایر است .
علی حسنپور، هنرمند گلستانی موفق به دریافت گواهینامه استادی خط شکسته از انجمن خوشنویسان کشور شد و نام خود را بهعنوان نخستین استاد خط شکسته استان گلستان ثبت کرد.
با هدف زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ جهادی در میان نسل جوان جمعی از دانشجویان و کارکنان دانشگاه شهید بهشتی گنبد کاووس، با حضور در حرم مطهر یحییابنزید (ع)، به رنگآمیزی و مرمت مزار شهدا و شهدای گمنام پرداختند.
به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش، پویش ملی اهدای خون با عنوان خون سالم در بدن سالم و با محور حضور پرشور جامعه ورزشی استان در مراکز اهدای خون از روز شنبه ۲۶ مهر تا ۳ آبان ماه در استان اجرا می شود.
مدیرشبکه بهداشت و درمان کلاله گفت: امسال ۸۵۶ مورد گزش حیوانات در این شهرستان ثبت شد که هشتاد و هشت نفر بیشتر از پارسال است.ابراهیم فدایی افزود : ۸۰ درصد گزش ها، توسط سگ بوده است و شهرداری ها و دهیاری های باید برای پیشگیری از گزش ها و بیماری های مشترک دام و انسان اقدام کنند.