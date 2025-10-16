گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان به نمایشگاهی از فعالیت های پایگاه های مقاومت بسیج مسجد محور در مصلی امام جعفر صادق (ع) گنبدکاووس به نمایش در آمد.

همچنین نمایشگاه پایگاه های مقاومت بسیج اسوه در شهرستان آزادشهر گشایش یافت.

سرهنگ احمد کوهستانی فرمانده سپاه آزادشهر گفت: این نمایشگاه از امروز به مدت ۳ روز در مصلای نماز جمعه آزادشهر دایر است .

علی حسن‌پور، هنرمند گلستانی موفق به دریافت گواهینامه استادی خط شکسته از انجمن خوشنویسان کشور شد و نام خود را به‌عنوان نخستین استاد خط شکسته استان گلستان ثبت کرد.

با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ جهادی در میان نسل جوان جمعی از دانشجویان و کارکنان دانشگاه شهید بهشتی گنبد کاووس، با حضور در حرم مطهر یحیی‌ابن‌زید (ع)، به رنگ‌آمیزی و مرمت مزار شهدا و شهدای گمنام پرداختند.

به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش، پویش ملی اهدای خون با عنوان خون سالم در بدن سالم و با محور حضور پرشور جامعه ورزشی استان در مراکز اهدای خون از روز شنبه ۲۶ مهر تا ۳ آبان ماه در استان اجرا می شود.

