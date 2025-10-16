پخش زنده
امروز: -
با تداوم گرانفروشی در برخی فروشگاههای زنجیرهای، رئیس سازمان حمایت از راهاندازی گشت ویژه نظارت بر قیمتها خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: با توجه به تداوم برخی تخلفات از جمله گرانفروشی در تعدادی از فروشگاههای زنجیرهای، گشتهای نظارتی ویژهای بهزودی برای بررسی دقیق قیمتها و برخورد با متخلفان فعال میشود.
رئیس سازمان حمایت افزود: هدف از اجرای این طرح، جلوگیری از تضییع حقوق مصرفکنندگان و ایجاد شفافیت بیشتر در روند عرضه کالاها در فروشگاههای زنجیرهای است.