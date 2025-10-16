پخش زنده
طرح نمایشگاه پوشاک اسلامی- ایرانی گوهرشاد در سومین نشست کمیته اقتصاد فرهنگ آذربایجان غربی بررسی و تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سومین نشست کمیته اقتصاد فرهنگ به دبیری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی و با حضور نیر الهامی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، معاونان، کارشناسان و سایر اعضای کمیته برگزار شد.
کمیته اقتصاد فرهنگ از کمیتههای پنجگانه ذیل شورای فرهنگ عمومی استان است که به بررسی ایدهها و طرحهای پیشنهادی مباحث فرهنگی تاثیرگذار در اقتصاد بر اساس، برش نقشه مهندسی فرهنگی استان پرداخت میکند.
در این نشست اعضای کمیته نسبت به بررسی طرح پیشنهادی برگزاری چهارمین «نمایشگاه پوشاک اسلامی- ایرانی (گوهرشاد)» پرداخته و با ارزیابی نقش آن در توسعه فرهنگی، اجتماعی و توجه به فرهنگ مردم بر فرصتهای همافزایی بیندستگاهی و اشخاص در حوزه اشتغالزایی، کار آفرینی، توجه به معرفی و عرضه محصولات داخلی پوشاک، حمایت از تولیدکنندگان و طراحان پوشاک، ایجاد فرصتهای معرفی توانمندیهای تولیدکنندگان داخلی پوشاک، حمایت از برندهای پوشاک اسلامی- ایرانی تاکید شد و در نهایت طرح پیشنهادی فوق مورد تایید اعضای کمیته قرار گرفت.