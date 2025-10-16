پخش زنده
آیین استانی گرامیداشت هفته پارالمپیک روز پنجشنبه در شهرستان بیجار برگزار شد و در حاشیه این مراسم، کلنگ احداث دومین زمین چمن مصنوعی ویژه دانشآموزان با نیازهای ویژه استان کردستان در محوطه مدرسه استثنایی سپیده بیجار به زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس اداره آموزشوپرورش استثنایی استان کردستان در این مراسم از تخصیص دو و نیم میلیارد ریال اعتبار از سوی سازمان آموزشوپرورش استثنایی کشور برای اجرای این پروژه خبر داد و گفت: این زمین چمن در فضایی به وسعت بیش از ۶۸۰ مترمربع احداث خواهد شد.
خانی با اشاره به خدمات ارائهشده در مدرسه سپیده بیجار اظهار کرد: در حال حاضر ۹۰ دانشآموز دختر و پسر با نیازهای ویژه از جمله معلولیتهای ذهنی، چندمعلولیتی و اختلال طیف اوتیسم در این مدرسه مشغول تحصیل هستند و از خدمات آموزشی، پرورشی و توانبخشی بهرهمند میشوند.
وی همچنین به نتایج طرح سنجش سلامت نوآموزان شهرستان بیجار اشاره کرد و افزود: از میان یکهزار و ۲۸ نوآموز شرکتکننده، ۳۵ نفر برای ارزیابی هوش، ۲ نفر برای سنجش شنوایی، ۱۲ نفر برای بیناییسنجی، یک نفر برای ارزیابی جسمی–حرکتی و ۲ نفر نیز برای بررسی تخصصی به مرکز اوتیسم ارجاع داده شدهاند.