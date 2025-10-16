برگزاری رقابت‌های ملی مهارت، شناسایی استعداد‌های برتر برای آبادانی کشور را به همراه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در آیین اختتامیه بیست و دومین مسابقات ملی مهارت ایران با حضور رییس جمهور در مرکز همایش‌های بین المللی امام خامنه‌ای اصفهان گفت: نهضت عدالت آموزشی که (مهارت، فناوری، آموزش و نوآوری را شامل می‌شود) و در دوره چهاردهم شکل گرفت، ما در حوزه مهارت آموزی در فنی و حرفه‌ای نیز اجرا کردیم.

محمدی با بیان اینکه این نهضت ایده‌ای در جهت رسیدن به وفاق بود، افزود: سعی کردیم در حوزه فنی و حرفه‌ای این وفاق را در تمامی سطوح جامعه شکل دهیم.

وی گفت: با حضور جوانان پر امید‌ی که در این رقابت شرکت کردند، قول می‌دهیم با اتفاقات مثبتی از جمله توسعه و آبادانی در آینده روبه رو شویم.

محمدی افزود: هم اکنون بیست و دومین دوره رقابت‌های مهارت برای اولین بار در کشور در ۳۸ رشته از آجر چینی و کاشی کاری تا امنیت سایبری به طور متمرکز در حال برگزاری است.

رئیس آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه این رقابت‌ها با همت بیش از ۵۰ صنعت در گروه‌های مختلف در حال برگزاری است، گفت: ارتقاء استاندارد‌ها، کیفی سازی مهارت‌ها، شکل گیری فرهنگ کار و تلاش و معرفی افرادی توانمند و متخصص به فعالان اقتصادی از جمله مزایای اجرای این چنین مسابقات است.

وی ابراز امیدواری کرد: با برگزاری این رقابت‌ها زیست بوم آموزش‌های مهارتی ارتقا یابد.