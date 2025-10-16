یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی لیا، با تولید انبوه ۳۰۰ هزار مخزن سی ان جی، نقش موثری درکاهش آلودگی هوا و نیاز به توسعه انرژی‌های پاک در حوزه حمل و نقل ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، این واحد صنعتی با بهره‌گیری از فناوری بومی، از مرحله تأمین مواد اولیه تا خروجی خط تولید، فرآیند کاملاً داخلی را دنبال می‌کند. تمامی محصولات این شرکت تحت تست‌های هیدرواستاتیک با فشار ۳۰۰ بار و آزمایش‌های تخصصی ترک و ضخامت قرار می‌گیرند تا ایمنی و کیفیت آنها تضمین شود.

در گام بعدی، این مجموعه به دنبال دوگانه‌سوز کردن خودرو‌های دیزلی است. پیش‌تر، پروژه دوگانه‌سازی اتوبوس‌های شهری با موفقیت اجرا شده و اکنون طراحی برای اتوبوس‌های بین‌شهری و کامیونت‌های درون‌شهری نیز در دستور کار قرار گرفته است.

تا پیش از راه‌اندازی این واحد، سالانه بیش از ۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات مخازن سی ان جی از کشور خارج می‌شد. اکنون با ظرفیت تولید داخلی، بیش از ۹۰ درصد نیاز خودروسازان کشور در این حوزه تأمین می‌شود.

این واحد علاوه بر رفع نیاز داخلی، توان صادرات به کشور‌های همسایه، آسیای میانه و آفریقا را نیز دارد و محصولات آن در بازار‌های منطقه‌ای شناخته‌شده‌اند.