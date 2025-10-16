پخش زنده
پیش بینی میشود امسال بیش از نهصد هزارتن محصول درآذربایجان غربی برداشت و روانه بازارهای مصرف شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سیب مهمترین محصول منطقه است که هر ساله در فصل برداشت آن برای هزاران نفر فرصت کسب و کار فراهم میشود. هوای خنک و دل انگیز پاییزی در مهاباد، خبر از برداشت محصولی شیرین و خوش طعم میدهد.
حدود ۶۵ هزار هکتار از باغهای استان به سیب اختصاص دارد.
سیب آذربایجانغربی علاوه بر مصرف داخلی به کشورهای همسایه و قفقاز نیز صادر میشود.
پیش بینی میشود که ۹۵۰ هزار تن سیب در باغهای آذربایجان غربی برداشت شود که سهم شهرستان مهاباد نزدیک به ۱۰۰ هزار تن است.