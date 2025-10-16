به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عمران علیمحمدی در بازدید از کارخانه تولید آرد در شهرک صنعتی ایوان گفت: کارخانه آرد ایوان با حمایت دستگاه قضا به ویژه دادگاه بخش زرنه و با رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت آن، دوباره به چرخه تولید بازگشت.

کارخانه آرد ایوان با ظرفیت تولید سالانه ۱۲ هزار تن انواع آرد، سال ۱۳۹۸ به دلیل مشکلات حقوقی و اختلاف بین شرکاء، غیرفعال و از چرخه تولید خارج شده بود.

در یک سال گذشته، ۷۵ واحد تولیدی با حمایت دستگاه قضا به چرخه تولید بازگشته است.