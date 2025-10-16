



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در پنجمین روز از رقابت‌های قهرمانی جهان پاراوزنه‌برداری در رده بزرگسالان، علی اکبر غریب شاهی ملی پوش کشورمان در دسته ۱۰۷ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت.

غریب شاهی در حرکت اول موفق به مهار وزنه ۲۵۲ کیلوگرمی شد. غریب شاهی در حرکت دوم خود با مهار وزنه ۲۵۵ کیلوگرم رکورد جهان را شکست و به مدال طلا رسید. ملی پوش کشورمان در حرکت سوم از مهار وزنه ۲۶۰ کیلوگرم بازماند تا با همان حرکت دوم عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کند.

تیم ملی بزرگسالان مردانن کشورمان با ترکیب حسن پاشا پور، علیرضا ایزدی، محسن بختیار، امیر جعفری، روح اله رستمی، سعید اسکندر زاده، علی اصغر ابارقی، مبین محمدی، علی اکبر غریب شاهی، مهدی صیادی، احمد امین زاده، با هدایت حسین توکلی و احمد ملاحسینی در این رویداد حضور دارد.